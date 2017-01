Salvador Mazza: se vislumbra posible acuerdo entre partes en conflicto 16/01/2017.- Rubén Méndez, intendente de la localidad; Fermín Hoyos, secretario general de ATE San Martín; y miembros del gabinete, y concejales se reúnen esta mañana en la municipalidad con el fin de llegar a un acuerdo. Los huelguistas ya llevan 40 días corridos en paro por la reincorporación a sus puestos de trabajo. CAJs: Talleristas de Zanja Honda no verán renovados sus contratos 16/01/2017.- Hay preocupación entre los talleristas del CAJ 5188, correspondiente a los pueblos rurales, ya que no se les renovaron los contratos desde provincia y se convocó a concurso para los cargos. Luz Romero, ex coordinadora del CAJ, atribuyó esa medida como respuesta a los contados planteos y reclamos que hizo ante el Ministerio por los sueldos demorados. Tartagal: Hoy imputan al conductor ebrio que causó un siniestro 16/01/2017.- Rodolfo Ordóñez será imputado hoy luego del siniestro vial que provocara la madrugada de ayer sobre ruta nacional 34. Conducía en estado de ebriedad e impactó en forma frontal con un Chevrolet Corsa donde viajaban 4 efectivos policiales, de los cuales uno falleció. Leer más» Rige alerta por tormentas intensas para Tartagal y alrededores 16/01/2017.- Después de la tormenta de ayer domingo, cierre de un día con pico de 40 grados sobre la región norte de la provincia, el Servicio Meteorológico reiteró el alerta por tormentas fuertes para Jujuy, centro y oeste de Salta, y Catamarca. Se esperan ráfagas intensas, abundante caída de agua y ocasional caída de granizo. Leer más» Policía fallece en accidente sobre Ruta Nacional 34 16/01/2017.- El efectivo falleció a consecuencia del brutal choque ocurrido ayer domingo por la madrugada, a la altura del Paraje Virgen de la Peña. El deceso conmoncionó al ambiente deportivo de Salvador Mazza, ya que se trataba de Fabián "Torito" Cuellar, destacado jugador del club Sportivo Pocitos. Leer más»