Embarcación: comunidad aborigen lleva 7 días con corte de ruta 25/01/2017.- Los pobladores de la comunidad wichi Salin, situada sobre la Ruta Provincial 53, llevan ya una semana bloqueando el paso por ese camino, en pedido por la inscripción ante el Registro Nacional de las Comunidades. El trámite debe cumplirse desde los organismos provinciales a cargo, pero la espera data de 2014. La Ruta en cuestión conecta a los pobladores de Padre Lozano con el departamento. Salvador Mazza: cuestionan a Méndez por el destino de 40 teléfonos celulares 25/01/2017.- Los aparatos fueron adquiridos en noviembre de 2015, y solo se repartieron 10 entre el gabinete municipal y el círculo afín al intendente Rubén Méndez. No obstante, la compra total fue de 50, y de ese número, se desconoce que pasó con 40 de ellos y tampoco figuran en el patrimonio municipal. Dengue: hasta la fecha, no hay casos sospechosos o confirmados 25/01/2017.- El subgerente del Hospital Juan Domingo Perón; Dr. Pedro Urueña; confirmó que el caso sospechado de ser dengue correspondía en realidad a un caso de infección. Por su parte, la Dra. Gladys Paredes recordó que; en lo que va de la temporada estival; no se han registrado casos, pero igualmente se mantienen alertas ante la proximadad del Carnaval. Escuela Divina Misericordia: ladrón es hallado inconciente en el interior 25/01/2017.- Un hombre fue detenido en el interior del establecimiento esta mañana a primera hora, tras ser encontrado inconciente en el piso por los ordenanzas. El ladrón había dispuesto en una carretilla varios elementos de la cocina, que la escuela guarda en un depósito. Tras el alerta a la Policía, fue trasladado por los efectivos. Leer más» Afirman que jueces sacan niños de familias pobres para darlos a parientes 25/01/2017.- El abogado Sergio Heredia sostuvo que en Tartagal hay jueces de familia que “se han aburrido de quitar niños para ser dados en adopción a parientes y amigos”. En febrero quiere "presentar el pedido de juicio político y se va a destapar una olla muy podrida aquí en Tartagal con respecto a este tema". Y "el Hogar de Niños de Tartagal es otra mafia", añadió. Leer más»